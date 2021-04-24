Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей. Ограничение будет действовать до 31 октября.

В Минобороны России 14 апреля объявили, что закрывают часть Черного моря для иностранных судов с 24 апреля.

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Заявление России

Россия закрывает три участка в Черном море:

вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа;

прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова;

небольшой участок у западной края Крыма.

В Кремле не указали причину закрытия участков. Но в этих участках запретили проход иностранных военных кораблей и других государственных судов.

Однако, Керченский пролив и подходы к нему остались открытыми для судоходства.

Реакция МИД Украины

В МИД Украины пишут, что Россия это делает под предлогом боевых учений. Однако отмечают, что такой шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.

Согласно Конвенции, Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив в порты в Азовском море,

– говорят в МИД.

Тогда в министерстве заявили, что против таких действий России и призвали отменить решение о незаконном закрытии части акватории Черного моря.

К тому же призвали международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора. Это стоит сделать для того, чтобы они отменили решение о закрытии акватории и прекратили эскалацию в Азово-Черноморском регионе.

Ответ мира