Великобритания в следующем месяце отправит в Черное море два военных корабля. Страна делает это в знак солидарности с Украиной на фоне наращивания войск России.

Издание публикует информацию, ссылаясь на собственные источники в военно-морских силах Великобритании. Корабли перебросят из Средиземного моря.

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"Размещение кораблей у побережья Украины имеет целью продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками НАТО в регионе после того, как президент Байден решил отменить размещение двух американских военных кораблей в Черном море на прошлой неделе, опасаясь эскалации кризиса вследствие накопления Россией войска", – пишет издание.

Какие корабли Великобритания отправит в Черное море

Речь идет о двух военных кораблях:

эсминец типа 45, который вооружен зенитными ракетами;

​фрегат типа 23.

Корабли отделятся от группы авианосцев Королевского флота в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море.

Издание пишет, что на судне "Королева Елизавета" в боевой готовности будут вертолеты для борьбы с подводными лодками и истребители-бомбардировщики.

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