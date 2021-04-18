В знак солидарности с Украиной Великобритания перебросит корабли в Черное море, – СМИ
Великобритания в следующем месяце отправит в Черное море два военных корабля. Страна делает это в знак солидарности с Украиной на фоне наращивания войск России.
Источник:The Sunday Times
Издание публикует информацию, ссылаясь на собственные источники в военно-морских силах Великобритании. Корабли перебросят из Средиземного моря.
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"Размещение кораблей у побережья Украины имеет целью продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками НАТО в регионе после того, как президент Байден решил отменить размещение двух американских военных кораблей в Черном море на прошлой неделе, опасаясь эскалации кризиса вследствие накопления Россией войска", – пишет издание.
Какие корабли Великобритания отправит в Черное море
Речь идет о двух военных кораблях:
- эсминец типа 45, который вооружен зенитными ракетами;
- фрегат типа 23.
Корабли отделятся от группы авианосцев Королевского флота в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море.
Издание пишет, что на судне "Королева Елизавета" в боевой готовности будут вертолеты для борьбы с подводными лодками и истребители-бомбардировщики.
Коротко об обострении ситуации в Черном море
- Еще в конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает армию к границам с Украиной. Впоследствии страна-агрессор начала переправлять технику в оккупированный Крым.
- 9 апреля в США сообщили, что из-за скопления российских войск у границ Украины направят два американских военных корабля в Черное море.
- Тогда же стало известно, что Россия перебрасывает в Черное море больше 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии. Якобы для "зачетных учений".
- Впоследствии в США передумали. Объяснили, что приняли это решение, "чтобы не спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией".
- 15 апреля Россия заявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений. Речь идет о закрытии до октября 2021 года.
- В МИД Украины заявили, что это очередная попытка нарушения норм и принципов международного права.
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