Велика Британія наступного місяця відправить до Чорного моря два військові кораблі. Країна робить це на знак солідарності з Україною на тлі нарощування військ Росії.

Британське видання публікує інформацію, посилаючись на власні джерела у військово-морських силах Великої Британії. Кораблі перекинуть з Середземного моря.

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"Розміщення кораблів біля узбережжя України має на меті продемонструвати солідарність з Києвом та союзниками НАТО в регіоні після того, як президент Байден вирішив скасувати розміщення двох американських військових кораблів у Чорному морі минулого тижня, побоюючись ескалації кризи внаслідок нагромадження Росією війська", – пише видання.

Які кораблі Велика Британія відправить у Чорне море

Мовиться про два військові кораблі:

есмінець типу 45, який озброєний зенітними ракетами;

​фрегат типу 23.

Кораблі відокремляться від групи авіаносців Королівського флоту в Середземному морі та через протоку Босфору попрямують у Чорне море.

Видання пише, що на судні "Королева Єлизавета" в бойовій готовності будуть гелікоптери для боротьби з підводними човнами та винищувачі-бомбардувальники.

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