Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. У Міністерстві закордонних справ України назвали це порушенням суверенних прав нашої держави.

Росія з 19 квітня закриває акваторії у напрямку Керченської протоки. Мотивують таке рішення "військовими навчаннями".

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Реакція МЗС України на дії Росії

Це чергова спроба порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави. Адже саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря,

– заявили у міністерстві.

Там додали, що Росія грубо порушує права на свободу судноплавства, які гарантовані Конвенцією ООН з морського права. Згідно з документом, Москва не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

Росія посилює ескалацію

У МЗС підкреслили, що крім нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суходолі, Росія пішла на посилення ескалації в морі.

"Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні. Також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України", – пояснили у відомстві.

Там зауважили, що поведінка Росії вказує на відсутність намірів відмовитись від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів.

МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку із цими діями Росії та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря,

– мовиться у повідомленні.

Відомство закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, аби скасувати рішення про закриття акваторії та припинення ескалації в Азово-Чорноморському регіоні.

Зверніть увагу! США планували відправити свої бойові кораблі у Чорне море через російську агресію проти України. Однак, за даними ЗМІ, Вашингтон раптово скасував відповідний запит. Це трапилося нібито після того, як президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися на нейтральній території.