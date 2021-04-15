Кораблі ФСБ Росії влаштували нічні провокації проти військових українських суден
В Азовському морі 5 катерів Федеральної служби безпеки Росії влаштували провокації у ніч на 15 квітня. Вони виконували маневри щодо 3 українських малих броньованих артилерійських катерів.
Джерело:фейсбук Андрія Клименка
Керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко зауважив, що інформацію отримав з джерел Моніторингової групи BlaskSeaNews з Азовського моря. Там зазначили, що ситуація трапилась за 25 миль від протоки.
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Ніч була гарячою. Як мінімум 5 катерів Росії здійснювали узгоджені провокаційні маневри щодо наших 3 МБАКів,
– написав Клименко.
За його словами, команду подавав корабель берегової охорони Росії N 734. Вранці усі українські моряки повернулися.
"Вночі у відповідь на погрози корабля Росії нашим морякам довелося попереджати про готовність застосування зброї. Побалакали", – додав Клименко.
Ситуація у морі: головне
- Очікують, що Росія показати агресію і в Чорному морі. Вона відправила з Каспійського до Чорного моря 15 кораблів. Мовляв, вони там навчатимуться.
- Туди зайдуть 2 американські військові кораблі. США у такий спосіб відповіли на скупчення російських військ біля кордонів України.
- Водночас у Росії заявили, що військові кораблі США у Чорному морі – це начебто провокація.
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