В Азовському морі 5 катерів Федеральної служби безпеки Росії влаштували провокації у ніч на 15 квітня. Вони виконували маневри щодо 3 українських малих броньованих артилерійських катерів.

Керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко зауважив, що інформацію отримав з джерел Моніторингової групи BlaskSeaNews з Азовського моря. Там зазначили, що ситуація трапилась за 25 миль від протоки.

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Ніч була гарячою. Як мінімум 5 катерів Росії здійснювали узгоджені провокаційні маневри щодо наших 3 МБАКів,

– написав Клименко.

За його словами, команду подавав корабель берегової охорони Росії N 734. Вранці усі українські моряки повернулися.

"Вночі у відповідь на погрози корабля Росії нашим морякам довелося попереджати про готовність застосування зброї. Побалакали", – додав Клименко.

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