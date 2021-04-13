Росія відправила свої військові кораблі у Чорне море
Росія відправила з Каспійського до Чорного моря 15 кораблів Каспійської флотилії (КФЛ). Там судна, мовляв, проходитимуть навчання.
Джерело:Південний військовий округ Росії
Російські кораблі прямують у Чорне море
Наразі загін кораблів продовжує перехід в Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону.
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У межах здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів КФЛ, зокрема 3 артилерійських і 8 десантних катерів, а також судна забезпечення, здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря,
– мовиться у повідомленні.
На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів.
Росія перекидає свою техніку до кордону з Україною
- За словами головнокомандувача Збройних сил України, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі вони межують з Україною.
- Західні журналісти встановили, що Москва розгорнула польовий військовий табір біля кордону з Україною. Він розташований у Воронезькій області.
- Крім того, колони військової техніки зафіксували і на Кримському мосту.
- У Ростовській області та Краснодарському краї в небі помітили російські військові вертольоти та літаки.
- За словами речниці президента Юлії Мендель, на східному кордоні України сконцентрувалося 40 тисяч російських військових.
Розташування російських військ біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу
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