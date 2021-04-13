Дмитро Кулеба заявив, що переговорний процес у форматі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі перетворився на "театр абсурду".

Росії не вистачає політичної волі

Міністр закордонних справ зазначив, що Росія не бажає працювати на конструктивний результат. Про це він повідомив в інтерв'ю іспанському виданню EFE.

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Відверто, мені процес консультацій ТКГ здається театром абсурду, де всі знають, що відбувається, майже всі рішення добре підготовлені та лежать на столі. Але оскільки російській стороні критично не вистачає політичної волі для досягнення мирної угоди, всі ходять колами, –

пояснив глава МЗС.

Дмитро Кулеба додав, що країна-агресор "завела мінський процес у болото". Водночас Україна та ОБСЄ навпаки завжди прагнули до конструктиву та шукали вихід з глухого кута у переговорах.

Зверніть увагу! Україна 6 квітня ініціювала позачергове засідання через чергове загострення на Донбасі. Тристороння контактна група засідала 6 годин, але так і не змогла узгодити повернення до режиму тиші.

Варто зазначити, що до карантину засідання ТКГ відбувалися у Мінську. Однак через ворожу риторику Білорусі до України, місце для зустрічей, ймовірно, змінять.

За словами спікера української делегації Олексія Арестовича, для цього оберуть країни, які не входять до НАТО. Можливо, Швецію або Австрію.