Всі сторони у Тристоронній контактній групі погодилися щодо необхідності дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Проте документально її не зафіксували через позицію Росії та ОРДЛО.

Подробицями щодо позачергового засідання ТКГ, ініційованого Україною через загострення на Донбасі, поділився спікер української делегації Олексій Арестович.

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За його словами, сторони спілкувалися впродовж 6 годин. Усі погодилися, що не існує перешкод, аби повернутися до дотримання режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія й ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком,

– пояснив Арестович.

За його словами, спільної заяви підписати не вдалося, навіть попри на готовність до компромісів щодо текстового проєкту заяви, яка задовольнила усіх.

Спікер української делегації запевнив, що обговорення додаткових заходів щодо контролю за припиненням вогню обов'язково продовжать у рамках наступного засідання ТКГ.

Чому ТКГ скликали позачергово