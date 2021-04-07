ТКГ заседала 6 часов, но не смогла согласовать возвращение к режиму тишины
Все стороны в Трехсторонней контактной группе согласились о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Однако документально ее не зафиксировали из-за позиции России и ОРДЛО.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Подробностями относительно внеочередного заседания ТКГ, инициированного Украиной из-за обострения на Донбассе, поделился спикер украинской делегации Алексей Арестович.
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По его словам, стороны общались в течение 6 часов. Все согласились, что не существует препятствий, чтобы вернуться к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Дебаты начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком,
– пояснил Арестович.
По его словам, совместного заявления подписать не удалось, даже несмотря на готовность к компромиссам по текстовому проекту заявления, которое удовлетворило всех.
Спикер украинской делегации заверил, что обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня обязательно продолжат в рамках следующего заседания ТКГ.
Почему ТКГ созвали вне очереди
- Украина инициировала внеочередное заседание из-за очередного обострения на Донбассе.
- С такой просьбой к руководству ОБСЕ обратился глава украинской делегации Леонид Кравчук.
- Ведь с 30 марта по 6 апреля вследствие действий оккупантов погибло 5 военных ВСУ.
- 4 бойцов получили ранения и травмы. В больницу попал мирный житель Красногоровки.
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