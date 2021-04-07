Все стороны в Трехсторонней контактной группе согласились о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Однако документально ее не зафиксировали из-за позиции России и ОРДЛО.

Подробностями относительно внеочередного заседания ТКГ, инициированного Украиной из-за обострения на Донбассе, поделился спикер украинской делегации Алексей Арестович.

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По его словам, стороны общались в течение 6 часов. Все согласились, что не существует препятствий, чтобы вернуться к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Дебаты начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком,

– пояснил Арестович.

По его словам, совместного заявления подписать не удалось, даже несмотря на готовность к компромиссам по текстовому проекту заявления, которое удовлетворило всех.

Спикер украинской делегации заверил, что обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня обязательно продолжат в рамках следующего заседания ТКГ.

Почему ТКГ созвали вне очереди