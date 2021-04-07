В случае полномасштабного вторжения россиян в Украину Леонид Кравчук готов стрелять до последнего. Политик заявил, что будет обороняться, пока руки будут держать оружие, а глаза – видеть врага.

В эфире одного из украинских телеканалов Кравчук ответил на вопрос о своих действиях в случае парашютного десантирования врагов на территории Украины.

Заметьте Россия не готова к большой войне из-за страха Путина, – Кравчук

Оружие почищено и подготовлено. Места в доме пристреляны. Стреляю я хорошо. Буду стрелять до последнего – пока руки оружие держат и пока буду видеть врага. Я его – с*киного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью,

– заявил Кравчук.

Политик также рассказал, что в прошлом году во время охоты попал в цель с первого выстрела. Расстояние было 150 метров, поэтому сначала никто не поверил.

Обострение на Донбассе: последние новости

Владимир Зеленский 6 апреля на весь мир объявил, что с начала 2021 года на Донбассе погибли уже 24 украинских защитника. Кроме того, президент подчеркнул: только за последние 23 дня Украина потеряла 8 героев.

Глава минобороны России Сергей Шойгу сообщил о проверке боевой готовности вооруженных сил страны-агрессора.

Украинская разведка предупреждает, что Россия может готовиться к эскалации конфликта на Донбассе. В частности, вблизи границ с Украиной страна-оккупант уже подняла военную авиацию. Разведчики предполагают, что боевики хотят продвинуться вглубь Украины.

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Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала​