Президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне. В стране есть много внутренних проблем.

Путин боится военных действий. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на одном из украинских телеканалов.

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Кравчук: Путин знает, чем это закончится

По его словам, несмотря на всю непредсказуемость действий России, всегда остается страх перед будущим.

И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает,

– заявил Кравчук.

Президент России не хочет войны

Он отметил, что глава Кремля не хочет войны. Вместо этого он желает контролировать Украину, Европу и все демократические ценности.

"Ему это не позволят сделать. Он уже не сможет вести себя так, как вел себя несколько лет назад", – сказал Кравчук.

Он отметил, что мир увидел, с кем имеет дело. Это, по его мнению, видно из заявлений Организации Североатлантического договора и политиков высокого уровня всего мира.

Что говорил Кравчук о военных настроениях России