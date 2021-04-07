Россия не готова к большой войне из-за страха Путина, – Кравчук
Президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне. В стране есть много внутренних проблем.
Источник:24 канал
Путин боится военных действий. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на одном из украинских телеканалов.
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Кравчук: Путин знает, чем это закончится
По его словам, несмотря на всю непредсказуемость действий России, всегда остается страх перед будущим.
И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает,
– заявил Кравчук.
Президент России не хочет войны
Он отметил, что глава Кремля не хочет войны. Вместо этого он желает контролировать Украину, Европу и все демократические ценности.
"Ему это не позволят сделать. Он уже не сможет вести себя так, как вел себя несколько лет назад", – сказал Кравчук.
Он отметил, что мир увидел, с кем имеет дело. Это, по его мнению, видно из заявлений Организации Североатлантического договора и политиков высокого уровня всего мира.
Что говорил Кравчук о военных настроениях России
- По мнению представителя в ТКГ, Украина может заставить Россию покинуть временно оккупированные территории Донбасса и Крыма только совместными с Соединенными Штатами Америки и Европой усилиями.
- Он заявил, что конфликт России и Украины может перерасти в Третью мировую войну.
- Также Кравчук считает, что войну на Донбассе должен закончить тот, кто начал, то есть Россия.
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