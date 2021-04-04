Кравчук рассказал, кто и как может заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма
Леонид Кравчук заявил, что Украина может заставить Россию покинуть оккупированные территории Донбасса и Крыма. Однако этого удастся достичь только совместными с США и Европой усилиями.
Источник:24 канал
Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в эфире одного из телеканалов. По его словам, в Украине и России разные взгляды относительно ситуации на Донбассе.
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Как заставить Россию уйти из Украины
Кравчук убежден, что Москва хочет "или подчинить себе Украину, или разрушить ее". Движение вперед невозможно без перемирия на Донбассе. В то же время политик отметил, что надо учитывать то, что Россия "не хочет тишины, не хочет мира на Донбассе".
Повлиять на Россию может только мировое сообщество. Я верю, что это будет сделано, потому что Европа наконец поняла, с кем она имеет дело. США с приходом Байдена фактически тоже заявили, что Украина лицом к лицу с Россией не останется,
– заявил Кравчук.
Глава украинской делегации считает, что только совместными усилиями можно заставить Россию жить в рамках международного права и уйти с украинской земли. Однако для этого, по мнению Кравчука, нужно время и активные действия украинской стороны.
"Надо укреплять оборону, объединять общество. Мы должны продемонстрировать единство, когда речь идет о жизни народа, о нашей территории, суверенитете, независимости", – пояснил политик.
Он добавил, что со временем Украине удастся этого достичь.
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