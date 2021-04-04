Леонид Кравчук заявил, что Украина может заставить Россию покинуть оккупированные территории Донбасса и Крыма. Однако этого удастся достичь только совместными с США и Европой усилиями.

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в эфире одного из телеканалов. По его словам, в Украине и России разные взгляды относительно ситуации на Донбассе.

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Как заставить Россию уйти из Украины

Кравчук убежден, что Москва хочет "или подчинить себе Украину, или разрушить ее". Движение вперед невозможно без перемирия на Донбассе. В то же время политик отметил, что надо учитывать то, что Россия "не хочет тишины, не хочет мира на Донбассе".

Повлиять на Россию может только мировое сообщество. Я верю, что это будет сделано, потому что Европа наконец поняла, с кем она имеет дело. США с приходом Байдена фактически тоже заявили, что Украина лицом к лицу с Россией не останется,

– заявил Кравчук.

Глава украинской делегации считает, что только совместными усилиями можно заставить Россию жить в рамках международного права и уйти с украинской земли. Однако для этого, по мнению Кравчука, нужно время и активные действия украинской стороны.

"Надо укреплять оборону, объединять общество. Мы должны продемонстрировать единство, когда речь идет о жизни народа, о нашей территории, суверенитете, независимости", – пояснил политик.

Он добавил, что со временем Украине удастся этого достичь.

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Обратите внимание! На Донбассе 26 марта произошло обострение – оккупанты убили под Шумами 4 украинских военных. После этого Леонид Кравчук заявил, что Россия не будет действовать гуманно, потому что она хочет уничтожения Украины. Поэтому украинская сторона должна быть готова в любой момент дать отпор.