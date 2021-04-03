У России нет друзей: только враги или холуи, – Кравчук
На международной арене у России пока что нет партнеров, которые сотрудничали бы с ней на почве дружеских отношениях. У России сейчас или враги, или заискивающие страны, которые находятся в зависимости.
Источник:"Свобода слова Савіка Шустера"
Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. Он заявил, что сейчас Украина в лагере врагов России.
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Кравчук о России
К другому лагерю – холуев, как выразился первый президент Украины, принадлежит Беларусь. Украина же должна наращивать свою обороноспособность, потому что Россия считает ее врагом.
У России нет друзей, только враги, или холуи. Сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь,
– сказал он.
Затем он добавил: решение о прекращении огня на Донбассе принимают в России, а не марионеточные боевики на оккупированных территориях. Банды на Донбассе действуют только так, как им прикажет Кремль.
По его словам, в начале заседания, которое проводили 31 марта, он предложил обратиться от имени ТКГ к сторонам, чтобы прекратить огонь восстановить тишину и восстановить работу, которая была начата в июле 2020 года.
Однако глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Россия не поддерживает это обращение.
Коротко о текущей ситуации на востоке Украины
- В конце марта Россия начала стягивать армию к границе с Украиной.
- Украинские разведчики предупредили, что Кремль может готовиться к эскалации конфликта на востоке Украины.
- 2 апреля во время обстрелов ранили 2 украинских военных. Также оккупанты попали в гражданский дом, в результате чего пострадал мирный житель.
- Кроме того, государство-агрессор под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, граничащих с нашей границей.
- В самом же Кремле говорят, что ни к какой эскалации речь не идет, а все условия перемирия нарушает Украина.
Где у границы с Украиной Россия разместила свои войска / Инфографика 24 каналу
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