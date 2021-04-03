На международной арене у России пока что нет партнеров, которые сотрудничали бы с ней на почве дружеских отношениях. У России сейчас или враги, или заискивающие страны, которые находятся в зависимости.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. Он заявил, что сейчас Украина в лагере врагов России.

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Кравчук о России

К другому лагерю – холуев, как выразился первый президент Украины, принадлежит Беларусь. Украина же должна наращивать свою обороноспособность, потому что Россия считает ее врагом.

У России нет друзей, только враги, или холуи. Сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь,

– сказал он.

Затем он добавил: решение о прекращении огня на Донбассе принимают в России, а не марионеточные боевики на оккупированных территориях. Банды на Донбассе действуют только так, как им прикажет Кремль.

По его словам, в начале заседания, которое проводили 31 марта, он предложил обратиться от имени ТКГ к сторонам, чтобы прекратить огонь восстановить тишину и восстановить работу, которая была начата в июле 2020 года.

Однако глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Россия не поддерживает это обращение.

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