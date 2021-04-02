В Кремле среагировали на заявления об эскалации конфликта и стягивание войска к границе. В характерном тоне, Россия перекидывает всю вину на Украину и предостерегает, что может принять дополнительные меры.

Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывает российским СМИ, что Россия не может повлиять на полное урегулирование мира. Потому что Россия якобы не является участницей конфликта.

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Россия перекидывает вину на Украину

Как отмечает Песков, если войска США окажутся на территории Украины, это приведет к дальнейшему росту напряжения.

Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Это потребует дополнительных мер от России по обеспечению ее безопасности,

– сказал Песков.

Напомним. Министр обороны США Ллойд Остин заявил: если Россия начнет эскалацию на Донбассе, США не оставят Украину в одиночестве. Это он заявил в разговоре с украинским министром обороны Андреем Тараном.

Он добавил: действительность на линии соприкосновения на Донбассе пугает. Украинские военные якобы постоянно нарушают условия прекращения огня.

"Украина отвлекает внимание от политических проблем"

Такое заявление сделал заместитель министра МИД Сергей Руденко. Он говорит: Россия не заинтересована в конфликтах. А вот украинские власти, заявляя об эскалации, отвлекают внимание жителей от внутренних проблем. В частности тех, что связаны с "падением популярности правящей партии".

Мы рассчитываем, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт,

– добавил он.

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