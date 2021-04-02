После обещания США не оставлять Украину наедине в Кремле пригрозили "дополнительными мерами"
В Кремле среагировали на заявления об эскалации конфликта и стягивание войска к границе. В характерном тоне, Россия перекидывает всю вину на Украину и предостерегает, что может принять дополнительные меры.
Источник:24 канал
Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывает российским СМИ, что Россия не может повлиять на полное урегулирование мира. Потому что Россия якобы не является участницей конфликта.
Узнайте Возможно ли сейчас вторжение России в Украину: прогноз Бутусова
Россия перекидывает вину на Украину
Как отмечает Песков, если войска США окажутся на территории Украины, это приведет к дальнейшему росту напряжения.
Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Это потребует дополнительных мер от России по обеспечению ее безопасности,
– сказал Песков.
Он добавил: действительность на линии соприкосновения на Донбассе пугает. Украинские военные якобы постоянно нарушают условия прекращения огня.
"Украина отвлекает внимание от политических проблем"
Такое заявление сделал заместитель министра МИД Сергей Руденко. Он говорит: Россия не заинтересована в конфликтах. А вот украинские власти, заявляя об эскалации, отвлекают внимание жителей от внутренних проблем. В частности тех, что связаны с "падением популярности правящей партии".
Мы рассчитываем, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт,
– добавил он.
Эскалация на Донбассе: главное
- Военная разведка заявила, что Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины.
- Это подтверждают конкретные факты, которые заметны и обычным жителям приграничья или оккупированных территорий.
- Например, в Крыму заметили колонны военной техники, следующие из Краснодарского края. В Ростовской области и Краснодарском крае в небе даже зафиксировали военные вертолеты и самолеты.
- В американских СМИ тогда же появилась информация, что США готовят свое войско на случай вторжения России в Украину.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия пытается создать атмосферу угрозы и "играет мышцами".
Поделиться новостью