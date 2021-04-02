У Кремлі зреагували на заяви про ескалацію конфлікту і стягування війська до кордону. У характерному тоні, Росія перекидає усю провину на Україну та застерігає, що може вжити додаткових заходів.

Втім, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповідає російським ЗМІ, що Росія не може вплинути на повне врегулювання миру. Тому що Росія нібито не є учасницею конфлікту.

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Росія перекидає провину на Україну

Як наголошує Пєсков, якщо війська США опиняться на території України, це призведе до подальшого зростання напруги.

Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Це зажадає додаткових заходів від Росії щодо забезпечення її безпеки,

– сказав Пєсков.

Нагадаємо: міністр оборони США Ллойд Остін наголосив: якщо Росія почне ескалацію на Донбасі, США не залишать Україну на одинці. Це він заявив у розмові з українським міністром оборони Андрієм Тараном.

Він додав: дійсність на лінії зіткнення на Донбасі лякає. Українські військові нібито постійно порушують умови припинення вогню.

"Україна відволікає увагу від політичних проблем"

Таку заяву зробив заступник міністра МЗС Сергій Руденко. Він каже: Росія не зацікавлена у конфліктах. А ось українська влада, заявляючи про ескалацію, відволікає увагу жителів від внутрішніх проблем. Зокрема тих, що пов'язані з "падінням популярності правлячої партії".

Ми розраховуємо, що Україна проявить розсудливість і утримається від кроків, які спровокують конфлікт,

– додав він.

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