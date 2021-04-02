Юрій Бутусов вважає, що Росія планує вторгнення в Україну. Однак найближчим часом воно не відбудеться, бо Москва не готова до масштабних наступальних операцій.

За словами журналіста, Кремль контролює Донбас і Крим та має намір утримувати вже захоплене.

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Однак найближчим часом нового вторгнення не відбудеться, Росія не готова до масштабних наступальних операцій,

– заявив Бутусов.

За його словами, наземні сили Росії не мають великої переваги над Збройними силами України, а для створення ударних угруповань противника потрібно перекидання військ.

Крім того, переконаний журналіст, робота місії ОБСЄ на Донбасі стане для Путіна великою проблемою. "Росія отримає політичні звинувачення в агресії та за цим напевно піде новий виток міжнародної ізоляції", – пояснив він.

Бутусов вважає, що Путін не посміє атакувати, якщо не буде підготовлена сприятлива політична ситуація, бо Росія не має сил протистояти демократичному світові.

Коли можлива атака

Найбільш зручним часом для нападу можуть бути маневри "Захід-2021",

– повідомив журналіст.

Та додав, що мобілізаційні заходи вимагають прикриття у вигляді маневрів.

Довідка. Спільні військові навчання "Захід-2021" Білорусь та Росія планують провести у вересні 2021 року. Триватимуть вони 6 днів.

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