Чи можливе зараз вторгнення Росії в Україну: прогноз Бутусова
Юрій Бутусов вважає, що Росія планує вторгнення в Україну. Однак найближчим часом воно не відбудеться, бо Москва не готова до масштабних наступальних операцій.
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
За словами журналіста, Кремль контролює Донбас і Крим та має намір утримувати вже захоплене.
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Чи може Росія незабаром напасти на Україну
Однак найближчим часом нового вторгнення не відбудеться, Росія не готова до масштабних наступальних операцій,
– заявив Бутусов.
За його словами, наземні сили Росії не мають великої переваги над Збройними силами України, а для створення ударних угруповань противника потрібно перекидання військ.
Крім того, переконаний журналіст, робота місії ОБСЄ на Донбасі стане для Путіна великою проблемою. "Росія отримає політичні звинувачення в агресії та за цим напевно піде новий виток міжнародної ізоляції", – пояснив він.
Бутусов вважає, що Путін не посміє атакувати, якщо не буде підготовлена сприятлива політична ситуація, бо Росія не має сил протистояти демократичному світові.
Коли можлива атака
Найбільш зручним часом для нападу можуть бути маневри "Захід-2021",
– повідомив журналіст.
Та додав, що мобілізаційні заходи вимагають прикриття у вигляді маневрів.
Яка ситуація на Донбасі: останні новини
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- 1 квітня розвідка попередила, що Росія готує провокації на Донбасі для розширення військової присутності та спроб пробратись вглиб України.
- У Криму зафіксували колони військової техніки, які прямують з Краснодарського краю. Також російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. У Ростовській області та Краснодарському краї в небі помітили військові вертольоти та літаки.
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- А Олексій Данілов повідомив, що РНБО розробляє різні сценарії реагування на спроби Росії загострити конфлікт.
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