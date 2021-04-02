Рада національної безпеки та оборони здійснює цілодобовий моніторинг ситуації на Донбасі. Там розробляють різні сценарії реагування на спроби Росії загострити конфлікт.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час зустрічі з Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою. На ній обговорили актуальні питання двосторонньої безпекової співпраці.

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Сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема в контексті ескалації російського впливу на сусідню Білорусь та підготовки до російсько-білоруських стратегічних навчань "Запад-2021".

Данілов наголосив на тому, що апарат РНБО здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій на Донбасі.

Росія, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні,

– заявив секретар РНБО.

Та додав, що підтримка зі сторони стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі. Зокрема, Данілов подякував канадській стороні за всебічну допомогу.

Ґаладза у відповідь відзначила рішучість України у питаннях санкційної політики та заявила про незмінність підтримки зі сторони Канади на шляху до відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованими територіями.

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