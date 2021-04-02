Украина разрабатывает различные сценарии реагирования на эскалацию со стороны России, – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации на Донбассе. Там разрабатывают различные сценарии реагирования на попытки России обострить конфликт.
Источник:СНБО
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время встречи с Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой. На ней обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества безопасности.
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Стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе, в частности в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".
Данилов отметил, что аппарат СНБО осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий на Донбассе.
Россия, к сожалению, не намерена пресекать попытки дестабилизации ситуации в регионе,
– заявил секретарь СНБО.
И добавил, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе. В частности, Данилов поблагодарил канадскую сторону за всестороннюю помощь.
Галадза в ответ отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.
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