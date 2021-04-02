Возможно ли сейчас вторжение России в Украину: прогноз Бутусова
Юрий Бутусов считает, что Россия планирует вторжение в Украину. Однако в ближайшее время оно не состоится, потому что Москва не готова к масштабным наступательным операциям.
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
По словам журналиста, Кремль контролирует Донбасс и Крым и намерен удерживать уже захваченное.
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Может ли Россия вскоре напасть на Украину
Однако в ближайшее время нового вторжения не произойдет, Россия не готова к масштабным наступательным операциям,
– заявил Бутусов.
По его словам, наземные силы России не имеют явного преимущества над Вооруженными силами Украины, а для создания ударных группировок противника нужна переброска войск.
Кроме того, убежден журналист, работа миссии ОБСЕ на Донбассе станет для Путина большой проблемой. "Россия получит политические обвинения в агрессии и за этим наверняка последует новый виток международной изоляции", – пояснил он.
Бутусов считает, что Путин не посмеет атаковать, если не будет подготовлена благоприятная политическая ситуация, потому что Россия не имеет сил противостоять демократическому миру.
Когда возможна атака
Наиболее удобным временем для нападения могут быть маневры "Запад-2021",
– сообщил журналист.
И добавил, что мобилизационные мероприятия требуют прикрытия в виде маневров.
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