Юрий Бутусов считает, что Россия планирует вторжение в Украину. Однако в ближайшее время оно не состоится, потому что Москва не готова к масштабным наступательным операциям.

По словам журналиста, Кремль контролирует Донбасс и Крым и намерен удерживать уже захваченное.

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Может ли Россия вскоре напасть на Украину

Однако в ближайшее время нового вторжения не произойдет, Россия не готова к масштабным наступательным операциям,

– заявил Бутусов.

По его словам, наземные силы России не имеют явного преимущества над Вооруженными силами Украины, а для создания ударных группировок противника нужна переброска войск.

Кроме того, убежден журналист, работа миссии ОБСЕ на Донбассе станет для Путина большой проблемой. "Россия получит политические обвинения в агрессии и за этим наверняка последует новый виток международной изоляции", – пояснил он.

Бутусов считает, что Путин не посмеет атаковать, если не будет подготовлена благоприятная политическая ситуация, потому что Россия не имеет сил противостоять демократическому миру.

Когда возможна атака

Наиболее удобным временем для нападения могут быть маневры "Запад-2021",

– сообщил журналист.

И добавил, что мобилизационные мероприятия требуют прикрытия в виде маневров.

Справка. Совместные военные учения "Запад-2021" Беларусь и Россия планируют провести в сентябре 2021 года. Продлятся они 6 дней.

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