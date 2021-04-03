Секретарь СНБО Алексей Данилов эмоционально отреагировал на последние события на Донбассе и роль России в них. По его словам, война на востоке закончится только тогда, когда Кремль уйдет из Украины.

Данилов отметил, что Россия должна забрать свое имущество и покинуть территорию Донецкой и Луганской областей. Поскольку это украинская земля.

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Последние события на Донбассе – это русская истерия

Комментируя то, что в последнее время происходило на востоке Украины, Данилов заметил, что есть российськая истерия.

"В России происходят определенные внутренние процессы, в частности выборы в российскую Думу. Они сегодня на этом фоне имеют большое желание показать, что они выстраивают свой "русский мир". Это их некая доктрина", – пояснил секретарь СНБО.

Он добавил: Украина четко осознает, что у нее происходит внутри страны и на границах. Также официальный Киев знает о мыслях, которые имеются у его постоянного врага.

О мире на Донбассе

Данилов подчеркнул: для того, чтобы на востоке закончили убивать, надо сделать очень простую вещь. А именно, чтобы Россия ушла из Украины.

Надо, чтобы Россия забрала свои танки, БТРы. Все. Больше ничего не надо делать. Мы разберемся самостоятельно, что нам на этой украинской земле нужно делать,

– подчеркнул он.

Также секретарь СНБО заявил, что российские БТРы заправляют, в частности, представители ОПЗЖ через Новошахтинский завод.

Заметим! Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод располагается в Ростовской области России. Он обеспечивает нефтепродуктами боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". 75% акций завода принадлежат жене Виктора Медведчука Оксане Марченко, еще 25% – жене соратника кума Путина Тараса Козака Наталье Лавренюк. В феврале Украина наложила санкции не только на Козака с Медведчуком , а и на их жен.

Россия постоянно сует нос в украинские дела

В то же время Данилов прокомментировал постоянные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова об Украине. На этом фоне он отметил, что Кремлю прежде всего нужно заниматься собственными проблемами.

"Каково ваше дело, чем мы здесь занимаемся!? Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока что это ваша территория – так занимайтесь этим. Зато вы постоянно рассказываете, чем надо заниматься нам ", – подытожил секретарь СНБО.

Обратите внимание Наша армия способна дать ответ кому угодно, – Зеленский

Коротко о текущей ситуации на востоке Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной .

Россия стягивает армию к границе с Украиной В то же время украинские разведчики предупредили, что Кремль может готовиться к эскалации конфликта на востоке Украины.

Подливает масла в огонь и то, что российские войска начали масштабные учения в оккупированном Крыму и на Кубани. А в Ростовской области и Краснодарском крае в небе уже заметили военные вертолеты и самолеты.

масштабные учения 2 апреля во время обстрелов ранили 2 украинских военных. Также оккупанты попали в гражданский дом, в результате чего пострадал мирный житель.

ранили 2 украинских военных. В тот же день боевики открыли огонь возле Золотого, Светлодарска, Новотошковского, Пищевика, Красногоровки, Гнутово, в районе поселка Опытное и вблизи Водяного, что на Приазовье.



Где у границ с Украиной Россия разместила свои войска / Инфографика 24 канала