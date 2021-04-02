Алексей Данилов заявил, что из-за обострения ситуации на Донбассе 1 апреля провели закрытое совещание в Офисе Президента. Участие в собрании принял Владимир Зеленский и представители силовых структур и разведки.

Секретарь СНБО отметил, что большое совещание под председательством главы государства продолжалось до позднего вечера. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Вчера (1 апреля – 24 канал) у президента было большое совещание. На нем присутствовали 8 генералов, все наши военные, имеющие к этому отношение, все наши разведки. Совещание закончилось около 10 часов вечера,

– сказал Алексей Данилов.

Он также добавил, что Совет национальной безопасности и обороны постоянно отслеживает ситуацию на украино-российской границе и в зоне проведения ООС.

По информации "Суспильного", участники заседания не ожидают масштабной агрессии со стороны России.

Ситуация на Донбассе: что известно

В течение текущих суток, 2 апреля, российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате вражеских атак двое защитников Украины получили ранения.

Также от обстрелов наемников России пострадал гражданский.



Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала