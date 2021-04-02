В Офісі Президента провели закриту нараду через загострення на Донбасі: Данілов розповів деталі
Олексій Данілов заявив, що через загострення ситуації на Донбасі 1 квітня провели закриту нараду в Офісі Президента. Участь у зібранні взяв Володимир Зеленський та представники силових структур і розвідки.
Джерело:24 канал
Секретар РНБО зазначив, що велика нарада під головуванням глави держави тривала до пізнього вечора. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
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Вчора (1 квітня – 24 канал) була у президента велика нарада. На ній були присутні 8 генералів, всі наші військові, які мають до цього відношення, всі наші розвідки. Нарада закінчилася близько 10-ї години вечора,
– сказав Олексій Данілов.
Він також додав, що Рада національної безпеки та оборони постійно відстежує ситуацію на україно-російському кордоні та у зоні проведення ООС.
За інформацією "Суспільного", учасники засідання не очікують на масштабну агресію з боку Росії.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом поточної доби, 2 квітня, російські окупаційні війська 15 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Унаслідок ворожих атак двоє захисників України зазнали поранень.
- Також від обстрілів найманців Росії постраждав цивільний.
Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу
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