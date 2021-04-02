Наша армия способна дать ответ кому угодно, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины способны дать отпор любому. В частности, это усиливает украинские позиции для урегулирования ситуации на востоке Украины дипломатическим путем.
Источник:Телеграм Владимира Зеленского
Зеленский заявил, что сейчас сохранение режима полного прекращения огня является залогом продолжения тяжелых, но крайне необходимых переговоров. Речь идет о встречах в Минском и Нормандском форматах.
Читайте также СНБО ввел санкции против лиц, входящих в ТОП-10 украинской контрабанды, – Зеленский
По словам президента, сила украинской армии усиливает позиции страны для урегулирования ситуации именно дипломатическим путем. Его Украина выбрала для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения украинцев.
В очередной раз подчеркну, что наша армия способна дать отпор любому,
– заверил президент.
Украина имеет неизменную поддержку
Зеленский заявил, что Украина имеет неизменную поддержку Европы и США. Как заверил глава государства, это подтверждает его разговор с Джозефом Байденом.
К теме Мы стоим плечом к плечу, – Зеленский о первом разговоре с Байденом
Зеленский также отметил, что он подробно обсудил с Байденом обострение ситуации на востоке Украины. В частности, Байден заверил, что Украина никогда не останется в одиночку с агрессией России.
Обращение Зеленского после очередного заседания СНБО: смотрите видео
Обострение на Донбассе: коротко
- По данным украинских разведчиков, Россия может готовиться к эскалации конфликта на Востоке Украины.
- Российские войска начали масштабные учения в оккупированном Крыму и на Кубани. В Ростовской области и Краснодарском крае в небе уже заметили военные вертолеты и самолеты.
- Как сообщили российские СМИ, Черноморский флот начал в России контрольную проверку сил в оккупированном Крыму.
Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью