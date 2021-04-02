Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины способны дать отпор любому. В частности, это усиливает украинские позиции для урегулирования ситуации на востоке Украины дипломатическим путем.

Зеленский заявил, что сейчас сохранение режима полного прекращения огня является залогом продолжения тяжелых, но крайне необходимых переговоров. Речь идет о встречах в Минском и Нормандском форматах.

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По словам президента, сила украинской армии усиливает позиции страны для урегулирования ситуации именно дипломатическим путем. Его Украина выбрала для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения украинцев.

В очередной раз подчеркну, что наша армия способна дать отпор любому,

– заверил президент.

Украина имеет неизменную поддержку

Зеленский заявил, что Украина имеет неизменную поддержку Европы и США. Как заверил глава государства, это подтверждает его разговор с Джозефом Байденом.

Справка. Президент США Джозеф Байден 2 апреля впервые позвонил Владимиру Зеленскому. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.

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Зеленский также отметил, что он подробно обсудил с Байденом обострение ситуации на востоке Украины. В частности, Байден заверил, что Украина никогда не останется в одиночку с агрессией России.

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Обострение на Донбассе: коротко

По данным украинских разведчиков, Россия может готовиться к эскалации конфликта на Востоке Украины.

Российские войска начали масштабные учения в оккупированном Крыму и на Кубани. В Ростовской области и Краснодарском крае в небе уже заметили военные вертолеты и самолеты.

Как сообщили российские СМИ, Черноморский флот начал в России контрольную проверку сил в оккупированном Крыму.

Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала