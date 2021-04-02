Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України здатні дати відсіч будь-кому. Зокрема, це посилює українські позиції для врегулювання ситуації на Сході України дипломатичним шляхом.

Зеленський заявив, що наразі збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але вкрай необхідних переговорів. Мовиться про зустрічі у мінському та нормандському форматах.

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За словами президента, сила української армії посилює позиції країни для врегулювання ситуації саме дипломатичним шляхом. Його Україна обрала для реінтеграції тимчасово окупованих територій та повернення українців.

Вкотре наголошу, що наша армія здатна дати відсіч будь-кому,

– запевнив президент.

Україна має незмінну підтримку

Зеленський заявив, що Україна має незмінну підтримку Європи та США. Як запевнив глава держави, це підтверджує його розмова із Джозефом Байденом.

Довідка. Президент США Джозеф Байден 2 квітня вперше зателефонував Володимиру Зеленському. Політики обговорили нарощення російських військ на Донбасі та зусилля українського президента у боротьбі з корупцією.

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Зеленський також зазначив, що він детально обговорив з Байденом загострення ситуації на Сході України. Зокрема, Байден запевнив, що Україна ніколи не залишиться наодинці з агресією Росії.

Звернення Зеленського після чергового засідання РНБО: дивіться відео

Загострення на Донбасі: коротко

За даними українських розвідників, Росія може готуватися до ескалації конфлікту на Сході України.

Російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. У Ростовській області та Краснодарському краї в небі вже помітили військові вертольоти та літаки.

Як повідомили російські ЗМІ, Чорноморський флот почав у Росії контрольну перевірку сил в окупованому Криму.



Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу