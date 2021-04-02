Президент Володимир Зеленський заявив, що 2 квітня 2021 року вперше в історії держави запровадили персональні санкції проти осіб, яких можна назвати топ-10 української контрабанди.

Глава держави зазначив, що контрабанда – це економічний тероризм проти України. Про це він повідомив під час свого відеозвернення після засідання Ради нацбезпеки. Читайте також "Чорна п'ятниця": Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО Зеленський розповів про санкції проти контрабандистів: дивіться відео Новина доповнюється...