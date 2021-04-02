Президент Владимир Зеленский заявил, что 2 апреля 2021 года впервые в истории государства ввели персональные санкции против лиц, которых можно назвать топ-10 украинской контрабанды.

Глава государства отметил, что контрабанда – это экономический терроризм против Украины. Об этом он сообщил во время своего видеообращения после заседания Совета нацбезопасности. Читайте также "Черная пятница": Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО Зеленский рассказал о санкциях против контрабандистов: смотрите видео Новость дополняется...