СНБО ввел санкции против лиц, входящих в ТОП-10 украинской контрабанды, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что 2 апреля 2021 года впервые в истории государства ввели персональные санкции против лиц, которых можно назвать топ-10 украинской контрабанды.
Источник:Владимир Зеленский в фейсбуке
Глава государства отметил, что контрабанда – это экономический терроризм против Украины. Об этом он сообщил во время своего видеообращения после заседания Совета нацбезопасности.
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