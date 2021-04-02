Мы стоим плечом к плечу, – Зеленский о разговоре с Байденом
Владимир Зеленский пообщался по телефону с американским президентом Джо Байденом. Разговор состоялся на фоне обострения ситуации на Донбассе.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Зеленский подчеркнул, что он и Байден стоят плечом к плечу, когда речь идет о сохранении демократий Украины и США.
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"Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", – заверил Зеленский.
О чем общались президенты
- В Белом доме отметили, что Байден заверил Зеленского в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.
- Президент США обратил внимание, что Белый дом поддерживает план Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацию демократических реформ.
- Кроме этого, политики пообщались также и о важности тесного сотрудничества стран для сдерживания пандемии коронавируса COVID-19.
- По словам руководителя ОП, Байден подчеркнул, что США не оставят Украину без поддержки. "Это был хороший разговор", – сказал Андрей Ермак.
Ситуация на границе Украины
Разговор между президентами состоялся на фоне обострения на Донбассе. Россия стягивает технику к границе с Украиной. Поэтому США привели свое войско в Европе в полную боевую готовность.
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