Владимир Зеленский пообщался по телефону с американским президентом Джо Байденом. Разговор состоялся на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что он и Байден стоят плечом к плечу, когда речь идет о сохранении демократий Украины и США.

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"Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", – заверил Зеленский.

Радий поговорити з @POTUS. цінує підтримку на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати , збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

О чем общались президенты

В Белом доме отметили, что Байден заверил Зеленского в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Президент США обратил внимание, что Белый дом поддерживает план Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацию демократических реформ.

Кроме этого, политики пообщались также и о важности тесного сотрудничества стран для сдерживания пандемии коронавируса COVID-19.

По словам руководителя ОП, Байден подчеркнул, что США не оставят Украину без поддержки. "Это был хороший разговор", – сказал Андрей Ермак.

Ситуация на границе Украины

Разговор между президентами состоялся на фоне обострения на Донбассе. Россия стягивает технику к границе с Украиной. Поэтому США привели свое войско в Европе в полную боевую готовность.