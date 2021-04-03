Секретар РНБО Олексій Данілов емоційно відреагував на останні події на Донбасі та роль Росії в них. За його словами, війна на сході закінчиться лише тоді, коли Кремль піде геть з України.

Данілов наголосив, що Росія має забрати своє майно та залишити територію Донецької та Луганської областей. Оскільки це українська земля.

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Останні події на Донбасі – це російська істерія

Коментуючи те, що останнім часом відбувалося на сході України, Данілов зауважив, що є російська істерія.

"В Росії відбуваються певні внутрішні процеси, зокрема вибори в російську Думу. Вони сьогодні на цьому тлі мають велике бажання показати, що вони вибудовують свій "русский мир". Це їхня така собі доктрина", – пояснив секретар РНБО.

Він додав: Україна чітко усвідомлює, що у неї відбувається всередині країни та кордонах. Також офіційний Київ знає про думки, які має постійний його ворог.

Про мир на Донбасі

Данілов підкреслив: для того, щоб на сході закінчили вбивати, треба зробити дуже просту річ. А саме, щоб Росія пішла геть з України.

Треба, щоб Росія забрала свої танки, БТРи. Все. Більше нічого не треба робити. Ми розберемося самостійно, що нам на цій українській землі потрібно робити,

– наголосив він.

Також секретар РНБО заявив, що російські БТРи заправляють, зокрема, представники ОПЗЖ через Новошахтинський завод.

Зауважимо! Новошахтинський нафтопереробний завод розташовується в Ростовській області Росії. Він забезпечує нафтопродуктами бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР". 75% акцій заводу належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко, ще 25% – дружині соратника кума Путіна Тараса Козака Наталії Лавренюк. У лютому Україна наклала санкції не лише на Козака з Медведчуком, а і на їхніх дружин.

Росія постійно пхає носа в українські справи

Водночас Данілов прокоментував постійні заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова про Україну. На цьому тлі він зазначив, що Кремлю передусім треба перейматися власними проблемами.

"Яка ваша справа, чим ми тут займаємося!? Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, у Татарстан, Ічкерію. Поки що це ваша територія – так займайтеся цим. Натомість ви постійно розповідаєте, чим треба займатися нам", – підсумував секретар РНБО.

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Коротко про поточну ситуацію на сході України

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.

Водночас українські розвідники попередили, що Кремль може готуватися до ескалації конфлікту на сході України.

Доливає олії у вогонь і те, що російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. А у Ростовській області та Краснодарському краї в небі вже помітили військові вертольоти та літаки.

російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. А у Ростовській області та Краснодарському краї в небі вже помітили військові вертольоти та літаки. 2 квітня під час обстрілів поранили 2 українських військових. Також окупанти влучили в цивільний будинок, внаслідок чого постраждав мирний житель.

У той же день бойовики відкрили вогонь біля Золотого, Світлодарська, Новотошківського, Пищевика, Красногорівки, Гнутового, у районі селища Опитне та поблизу Водяного, що на Приазов'ї.



Де біля кордону з Україною Росія розмістила свої війська / Інфографіка 24 каналу