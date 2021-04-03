На міжнародній арені Росія наразі не має парнерів, які співпрацювали б з нею на ґрунті приязних відносинах. У Росії зараз є або вороги, або запопадливі країни, які перебувають у залежності.

Таку думку висловив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Він заявив, що наразі Україна у таборі ворогів Росії.

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Кравчук про Росію

До іншого табору – холуїв, як висловився перший президент України, належить Білорусь. Україна ж має нарощувати свою обороноздатність, бо Росія вважає її ворогом.

У Росії немає друзів, тільки вороги, або холуї. Сьогодні ворог – Україна, а холуй – Білорусь,

– сказав він.

Відтак він додав: рішення про припинення вогню на Донбасі ухвалюють в Росії, а не маріонеткові бойовики на окупованих територіях. Банди на Донбасі діють лише так, як їм накаже Кремль.

За його словами, на початку засідання, яке проводили 31 березня, він запропонував звернутися від імені ТКГ до сторін, щоб припинити вогонь поновити тишу і відновити роботу, яка була розпочата в липні 2020 року.

Проте очільник російської делегації у ТКГ Борис Гризлов заявив, що Росія не підтримує це звернення.

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