Леонид Кравчук придерживается мнения, что начать любую войну всегда легче, чем потом ее завершить. По его словам, конфликт России и Украины может перерасти в Третью мировую.

Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что именно поэтому нужно взять под контроль свои эмоции, желания и амбиции и сесть за стол переговоров. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дождь".

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Война на Донбассе может перерасти в Третью мировую

Леонид Кравчук подчеркнул, что путь силы никогда не приведет к длительному миру, спокойствию и решению вопросов. Только договоренности, потому что "на силу всегда найдется сила".

Вы слышали заявление министра обороны США? Он сказал: "Мы никогда Украину не оставим одну. Мы не позволим, чтобы Россия осуществила агрессию против Украины", – это министр обороны США сказал, а не я говорю. Из-за обострения речь уже идет не только о войне в Украине, говорится уже и о том, что конфликт может перерасти в Третью мировую войну,

– добавил первый президент.

Обратите внимание! В то же время Леонид Кравчук отметил, что так, как войну на Донбассе развязала Россия, то и заканчивать ее – обязанность Москвы, а не Киева.

Обострение на Донбассе: коротко

Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала