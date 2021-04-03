Кравчук: конфликт России и Украины может перерасти в Третью мировую войну
Леонид Кравчук придерживается мнения, что начать любую войну всегда легче, чем потом ее завершить. По его словам, конфликт России и Украины может перерасти в Третью мировую.
Источник:24 канал
Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что именно поэтому нужно взять под контроль свои эмоции, желания и амбиции и сесть за стол переговоров. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дождь".
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Война на Донбассе может перерасти в Третью мировую
Леонид Кравчук подчеркнул, что путь силы никогда не приведет к длительному миру, спокойствию и решению вопросов. Только договоренности, потому что "на силу всегда найдется сила".
Вы слышали заявление министра обороны США? Он сказал: "Мы никогда Украину не оставим одну. Мы не позволим, чтобы Россия осуществила агрессию против Украины", – это министр обороны США сказал, а не я говорю. Из-за обострения речь уже идет не только о войне в Украине, говорится уже и о том, что конфликт может перерасти в Третью мировую войну,
– добавил первый президент.
Обострение на Донбассе: коротко
- За прошедшие сутки, 2 апреля, российские оккупационные войска 21 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских атак двое защитников Украины получили ранения.
- С начала текущих суток, 3 апреля, боевики 1 раз атаковали позиции ООС.
- Днями ранее Россия начала стягивать армию к границе с Украиной.
- В США заверили, что не оставят Украину в случае эскалации.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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