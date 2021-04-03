Украина не может обострять ситуацию – это не наши войска на территории России, – Кравчук
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук опровергает информационные вбросы, которые делает Россия. Кремль в очередной раз обвиняет в эскалации Украину.
Источник:интервью Крачука "Дождю"
Нынешняя реакция Кремля на обвинения в эскалации была типичной: мол, во всем виновата Украина. Впрочем, глава украинской делегации ТКГ заявляет: устал от этой лжи.
Тем временем Российские СМИ распространяют фейк о том, что Украина якобы начала наступление на ОРДЛО
Что говорит Кравчук об эскалации на Донбассе
Кравчук в прямом эфире рассказал об ужасном нападении и обстрелах возле Шумов, где погибли 4 военных. Он отметил: получается, кто убил этих солдат? Сама Украина, по логике России?
Первый президент отметил: постоянно находится в контакте с Донбассом и видит, какая там ситуация. Впрочем, причиной этого всего не является Украина, ведь украинских войск на территории России нет. А вот территория Украины оккупирована.
В этих условиях оккупант находится на территории Украины и создает иллюзию. По ней выходит как? Украина сама создает провокацию, сама себя оккупировала, сама ведет войну. Извините, я устал от этой лжи,
– эмоционально сказал Кравчук.
Ситуация на Донбассе
- За минувшие сутки оккупанты 21 раз обстреляли позиции украинских защитников.
- Они обстреливали не только позиции ВСУ, но и били в гражданских районах Красногоровки. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов и гражданское лицо получили ранения.
- Днями ранее Россия начала стягивать армию к границе с Украиной.
- Украинские разведчики предупредили, что Кремль может готовиться к эскалации конфликта на востоке Украины.
- Кроме того, государство-агрессор под видом учений уже поднял военную авиацию в регионах, граничащих с нашей границей.
Как Россия стягивает войска на границу с Украиной / инфографика 24 канала
Россия готовится к эскалации: смотрите видео 24 канала
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