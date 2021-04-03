Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук опровергает информационные вбросы, которые делает Россия. Кремль в очередной раз обвиняет в эскалации Украину.

Нынешняя реакция Кремля на обвинения в эскалации была типичной: мол, во всем виновата Украина. Впрочем, глава украинской делегации ТКГ заявляет: устал от этой лжи.

Тем временем Российские СМИ распространяют фейк о том, что Украина якобы начала наступление на ОРДЛО

Что говорит Кравчук об эскалации на Донбассе

Кравчук в прямом эфире рассказал об ужасном нападении и обстрелах возле Шумов, где погибли 4 военных. Он отметил: получается, кто убил этих солдат? Сама Украина, по логике России?

Первый президент отметил: постоянно находится в контакте с Донбассом и видит, какая там ситуация. Впрочем, причиной этого всего не является Украина, ведь украинских войск на территории России нет. А вот территория Украины оккупирована.

В этих условиях оккупант находится на территории Украины и создает иллюзию. По ней выходит как? Украина сама создает провокацию, сама себя оккупировала, сама ведет войну. Извините, я устал от этой лжи,

– эмоционально сказал Кравчук.

Обратите внимание! В Кремле говорят, что ни к какой эскалации не готовятся, а все условия перемирия нарушает Украина. В случае, если войска США будут на границе с Россией, там обещают "дополнительные меры".

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки оккупанты 21 раз обстреляли позиции украинских защитников.

Они обстреливали не только позиции ВСУ, но и били в гражданских районах Красногоровки. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов и гражданское лицо получили ранения.

Днями ранее Россия начала стягивать армию к границе с Украиной.

Украинские разведчики предупредили, что Кремль может готовиться к эскалации конфликта на востоке Украины.

Кроме того, государство-агрессор под видом учений уже поднял военную авиацию в регионах, граничащих с нашей границей.



Как Россия стягивает войска на границу с Украиной / инфографика 24 канала

Россия готовится к эскалации: смотрите видео 24 канала