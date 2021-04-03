Україна не може загострювати ситуацію – це не наші війська на території Росії, – Кравчук
Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук спростовує інформаційні вкиди, які робить Росія. Кремль вкотре звинувачує в ескалації Україну.
Джерело:інтерв'ю Крачука "Дождю"
Теперішня реакція Кремля на звинувачення в ескалації була типовою: мовляв, у всьому винна Україна. Втім, голова української делегації ТКГ заявляє: втомився від цієї брехні.
Тим часом Російські ЗМІ поширюють фейк про те, що Україна нібито почала наступ на ОРДЛО
Що каже Кравчук про ескалацію на Донбасі
Кравчук в прямому включені в ефір розповів про жахливий напад і обстріли біля Шумів, де загинули 4 військових. Він зазначив: виходить, хто вбив цих солдат? Сама Україна, за логікою Росію?
Перший президент зазначив: постійно перебуває в контакті з Дрнбасом і бачить, яка там ситуація. Втім, причиною цього всього не є Україна, адже українських військ на території Росії немає. А ось територія України – окупована.
У цих умовах окупант перебуває на території України і створює ілюзію. За нею виходить як? Україна сама створює провокацію, сама себе окупувала, сама веде війну. Вибачте, я втомився від цієї брехні,
– емоційно сказав Кравчук.
Ситуація на Донбасі
- За минулу добу окупанти 21 раз обстріляли позиції українських захисників.
- Вони обстрілювали не лише позиції ЗСУ, але й гатили у цивільних районах Красногорівки. Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів і цивільна особа отримали поранення.
- Днями раніше Росія почала стягувати армію до кордону з Україною.
- Українські розвідники попередили, що Кремль може готуватися до ескалації конфлікту на сході України.
- Крім того, держава-агресор під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з нашим кордоном.
Як Росія стягує війська на кордон з Україною / Інфографіка 24 каналу
Росія готується до ескалації: дивіться відео 24 каналу
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