Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук спростовує інформаційні вкиди, які робить Росія. Кремль вкотре звинувачує в ескалації Україну.

Теперішня реакція Кремля на звинувачення в ескалації була типовою: мовляв, у всьому винна Україна. Втім, голова української делегації ТКГ заявляє: втомився від цієї брехні.

Тим часом Російські ЗМІ поширюють фейк про те, що Україна нібито почала наступ на ОРДЛО

Що каже Кравчук про ескалацію на Донбасі

Кравчук в прямому включені в ефір розповів про жахливий напад і обстріли біля Шумів, де загинули 4 військових. Він зазначив: виходить, хто вбив цих солдат? Сама Україна, за логікою Росію?

Перший президент зазначив: постійно перебуває в контакті з Дрнбасом і бачить, яка там ситуація. Втім, причиною цього всього не є Україна, адже українських військ на території Росії немає. А ось територія України – окупована.

У цих умовах окупант перебуває на території України і створює ілюзію. За нею виходить як? Україна сама створює провокацію, сама себе окупувала, сама веде війну. Вибачте, я втомився від цієї брехні,

– емоційно сказав Кравчук.

Зверніть увагу! У Кремлі кажуть, що ні до якої ескалації не готуються, а усі умови перемир'я порушує Україна. У разі, якщо війська США будуть на кордоні з Росією, там обіцяють "додаткові заходи".

Ситуація на Донбасі



Як Росія стягує війська на кордон з Україною / Інфографіка 24 каналу

Росія готується до ескалації: дивіться відео 24 каналу