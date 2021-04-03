Должна научить история, – Кравчук сравнил наращивание российских войск с началом Второй мировой
Леонид Кравчук сравнил ситуацию на границах между Украиной и Россией с началом Второй мировой войны. По словам политика, сначала тоже не обращали внимание, что кто-то наращивает войска.
Источник:"Дождь"
Глава украинской делегации в ТКГ Кравчук отметил, что эскалацию на Донбассе необходимо рассматривать как возможность расширения конфликта и агрессии.
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Нас многому должна научить история. Вторая мировая война, тоже не обращали внимание, что кто-то сосредоточивает войска. Мы должны быть готовы,
– заявил Кравчук.
По словам главы украинской делегации в ТКГ, сегодня Украина готова к любым возможным сценариям. Наша страна не имеет цели угрожать России, однако "мы будем защищаться до последнего".
Кравчук заявил, что это абсолютно нормальная реакция войны и народа.
Что происходит на Донбассе
- Оккупанты хвастаются "доставкой" новой военной техники и современного оружия из России. Боевики заявляют, что это не последний такой щедрый "подарок" от страны-агрессора.
- Кроме того, российские наемники проводят на Донбассе военные учения. В частности, об этом говорится в отчете ОБСЕ. В учениях приняли участие более 40 танков.
- Эскалацию на Донбассе в апреле 2021 года в Украине уже назвали самой масштабной за последние годы. Россия завела ситуацию в тупик, выйти из него можно только путем дипломатии.
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Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала
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