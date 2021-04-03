Леонід Кравчук порівняв ситуацію на кордонах між Україною та Росією з початком Другої світової війни. За словами політика, спершу теж не звертали увагу, що хтось нарощує війська.

Глава української делегації у ТКГ Кравчук наголосив, що ескалацію на Донбасі необхідно розглядати як можливість розширення конфлікту та агресії.

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Нас багато чому має навчити історія. Друга світова війна, теж не звертали увагу, що хтось зосереджує війська. Ми маємо бути готові,

– заявив Кравчук.

За словами глави української делегації у ТКГ, сьогодні Україна готова до будь-яких можливих сценаріїв. Наша країна не має меті погрожувати Росії, однак "ми захищатимемось до останнього".

Кравчук заявив, що це абсолютно нормальна реакція війни та народу.

Що відбувається на Донбасі

Окупанти хваляться "доставкою" нової військової техніки і сучасної зброї з Росії. Бойовики заявляють, що це не останній такий щедрий "подарунок" від країни-агресора.

Окрім того, російські найманці проводять на Донбасі військові навчання. Зокрема, про це мовиться у звіті ОБСЄ. У навчанні взяли участь понад 40 танків.

Ескалацію на Донбасі у квітні 2021 року в Україні вже назвали наймасштабнішою за останні роки. Росія завела ситуацію у глухий кут, вийти з нього можна лише шляхом дипломатії.

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