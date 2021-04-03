Кравчук пояснив, чому Путін, Макрон і Меркель говорили без Зеленського
Леонід Кравчук відреагував на те, що очільники Росії, Франції та Німеччини провели розмову без Президента України Володимира Зеленського. Політик заявив, що ставиться до цього спокійно.
Джерело:"Дождь"
Чому політики говорили без Зеленського
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та російський лідер Володимир Путін говорили без Зеленського, оскільки питання України не було на порядку денному. Про це заявив лідер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
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Я не вважаю це причиною для невдоволення. Тому що Путін, Меркель та Макрон обговорювали питання не лише України. Вони порушили питання України, однак його не було на порядку денному,
– пояснив Кравчук.
Він додав, що про невдоволення можна було б говорити тоді, коли б питання Донбасу було на порядку денному. "Однак цього не було. Тому я ставлюся спокійно", – сказав політик.
Що відомо про розмову президентів
- Відеоконференція очільників держав відбулася 30 березня. Вони обговорили пандемію коронавірусу, арешт російського опозиціонера Олексія Навального та протести у Білорусі. Крім того, політики порушили питання українського Донбасу.
- Путін традиційно заявив, що нібито саме Київ є "винуватцем" загострення на Сході України.
- У Німеччині наголосили, що під час розмови Макрон та Меркель закликали російського президента повернутися до зустрічей у нормандському форматі. Водночас у Франції наголосили, що Росія повинна повернутися до режиму тиші на Донбасі.
- Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель відреагувала на розмову політиків. Вона заявила, що жодні рішення щодо України не можна схвалювати без України.
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