Кравчук объяснил, почему Путин, Макрон и Меркель говорили без Зеленского
Леонид Кравчук отреагировал на то, что руководители России, Франции и Германии провели разговор без Президента Украины Владимира Зеленского. Политик заявил, что относится к этому спокойно.
Источник:"Дождь"
Почему политики говорили без Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин говорили без Зеленского, поскольку вопроса Украины не было на повестке дня. Об этом заявил лидер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.
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Я не считаю это причиной для недовольства. Потому что Путин, Меркель и Макрон обсуждали вопрос не только Украины. Они подняли вопрос Украины, однако его не было на повестке дня,
– пояснил Кравчук.
Он добавил, что о недовольстве можно было бы говорить тогда, когда бы вопрос Донбасса был на повестке дня. "Однако этого не было. Поэтому я отношусь спокойно", – сказал политик.
Что известно о разговоре президентов
- Видеоконференция глав государств состоялась 30 марта. Они обсудили пандемию коронавируса, арест российского оппозиционера Алексея Навального и протесты в Беларуси. Кроме того, политики подняли вопрос украинского Донбасса.
- Путин традиционно заявил, что якобы именно Киев является "виновником" обострения на востоке Украины.
- В Германии отметили, что во время разговора Макрон и Меркель призвали российского президента вернуться к встречам в нормандском формате. В то же время во Франции подчеркнули, что Россия должна вернуться к режиму тишины на Донбассе.
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отреагировала на разговор политиков. Она заявила, что никакие решения по Украине нельзя одобрять без Украины.
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