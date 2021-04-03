Леонид Кравчук отреагировал на то, что руководители России, Франции и Германии провели разговор без Президента Украины Владимира Зеленского. Политик заявил, что относится к этому спокойно.

Почему политики говорили без Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин говорили без Зеленского, поскольку вопроса Украины не было на повестке дня. Об этом заявил лидер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

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Я не считаю это причиной для недовольства. Потому что Путин, Меркель и Макрон обсуждали вопрос не только Украины. Они подняли вопрос Украины, однако его не было на повестке дня,

– пояснил Кравчук.

Он добавил, что о недовольстве можно было бы говорить тогда, когда бы вопрос Донбасса был на повестке дня. "Однако этого не было. Поэтому я отношусь спокойно", – сказал политик.

Что известно о разговоре президентов