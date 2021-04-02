Более 40 танков: ОБСЕ фиксирует учения оккупантов на Донбассе
Российские наемники использовали 41 танк в запрещенных военных учениях. Кроме того, боевики препятствуют работе ОБСЕ и глушат их беспилотники.
Источник:штаб ООС
Как говорится в отчете ОБСЕ от 31 марта, российские боевики в очередной раз нарушают режим тишины. Среди отдельного нарушения договоренностей – военные учения с применением тяжелой техники.
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Танки и другая техника оккупантов
- 27 марта беспилотник ОБСЕ зафиксировал 19 танков на полигоне возле Бугаевки.
- Еще 22 танка – на полигоне вблизи населенного пункта Круглик.
- Также с помощью воздушного наблюдения, обнаружили 15 самоходных и 12 прицепных артиллерийских средств поражения вблизи Бугаевки.
Наемники препятствуют работе
Впрочем, боевики всячески мешаю миссии ОБСЕ, чтобы те не узнали о нарушении. Например, на блокпосте возле Новоазовска, вооруженный наемник, сославшись на "приказы от командиров", запретил проезд патрулю миссии в направлении Безымянного.
В то же время гражданские автомобили беспрепятственно пересекали блокпост в обоих направлениях.
Также вооруженные формирования продолжают применять средства радиоэлектронной борьбы. Так они глушат беспилотники ОБСЕ, выводя их из строя.
Обострение ситуации на Донбассе: главное
- По данным украинской разведки, Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о российской угрозе.
- В СМИ США появилась информация, что государство приводит свое войско в полную боевую готовность из-за таких действий России.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к провокациям, а "Россия играет мышцами".
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае, если Россия начнет эскалацию на Донбассе, США не оставят Украину один на один.
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