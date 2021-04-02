Российские наемники использовали 41 танк в запрещенных военных учениях. Кроме того, боевики препятствуют работе ОБСЕ и глушат их беспилотники.

Как говорится в отчете ОБСЕ от 31 марта, российские боевики в очередной раз нарушают режим тишины. Среди отдельного нарушения договоренностей – военные учения с применением тяжелой техники.

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Танки и другая техника оккупантов

27 марта беспилотник ОБСЕ зафиксировал 19 танков на полигоне возле Бугаевки.

Еще 22 танка – на полигоне вблизи населенного пункта Круглик.

Также с помощью воздушного наблюдения, обнаружили 15 самоходных и 12 прицепных артиллерийских средств поражения вблизи Бугаевки.

Наемники препятствуют работе

Впрочем, боевики всячески мешаю миссии ОБСЕ, чтобы те не узнали о нарушении. Например, на блокпосте возле Новоазовска, вооруженный наемник, сославшись на "приказы от командиров", запретил проезд патрулю миссии в направлении Безымянного.

В то же время гражданские автомобили беспрепятственно пересекали блокпост в обоих направлениях.

Также вооруженные формирования продолжают применять средства радиоэлектронной борьбы. Так они глушат беспилотники ОБСЕ, выводя их из строя.

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