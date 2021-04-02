ВСУ учились минировать побережье возле Крыма, чтобы сдержать врага: видео
Украинские военные на границе оккупированного Крыма тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения. Это поможет противодействовать высадке морского десанта противника с кораблей и уничтожить его.
Противостоять морскому десанту агрессора тренировались военнослужащие инженерно-саперных подразделений, артиллерии и авиации.
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Как проходили тренировки на границе оккупированного Крыма
На берегу Черного и Азовского морей военные тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения.
Рубежи минирования должны значительно усложнить продвижение противника в глубину обороны наших войск,
– отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
ВСУ провели учения на границе оккупированного Крыма / Фото АрміяInform
Генерал-лейтенант говорит, что подготовленная система инженерных заграждений плавающими транспортерами вместе с огневым поражением скует действия противника и приведет к значительным потерям.
Военнослужащие тренировались противодействовать морскому десанту: видео ВСУ
Во время учений:
- минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку исходных данных для стрельбы для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений;
- воины-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.
"Постоянная тренировка гарантирует своевременное ограничение мобильности сил противника в случае попытки осуществления вооруженной агрессии", – отметил Сергей Наев.
ВСУ провели учения на границе оккупированного Крыма / Фото АрміяInform
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