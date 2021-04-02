Украинские военные на границе оккупированного Крыма тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения. Это поможет противодействовать высадке морского десанта противника с кораблей и уничтожить его.

Противостоять морскому десанту агрессора тренировались военнослужащие инженерно-саперных подразделений, артиллерии и авиации. Важно Россия стягивает в Крым военную технику: видео Как проходили тренировки на границе оккупированного Крыма На берегу Черного и Азовского морей военные тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения. Рубежи минирования должны значительно усложнить продвижение противника в глубину обороны наших войск,

– отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. ВСУ провели учения на границе оккупированного Крыма / Фото АрміяInform Генерал-лейтенант говорит, что подготовленная система инженерных заграждений плавающими транспортерами вместе с огневым поражением скует действия противника и приведет к значительным потерям. Военнослужащие тренировались противодействовать морскому десанту: видео ВСУ Во время учений: минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку исходных данных для стрельбы для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений;

воины-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах. Обратите внимание! Сергей Наев говорит, что почти каждую неделю военнослужащие отрабатывают на побережье практические действия для противодействия высадке морского десанта с кораблей и полного его уничтожения. "Постоянная тренировка гарантирует своевременное ограничение мобильности сил противника в случае попытки осуществления вооруженной агрессии", – отметил Сергей Наев.

ВСУ провели учения на границе оккупированного Крыма / Фото АрміяInform