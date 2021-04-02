Українські військові на межі окупованого Криму тренувались облаштовувати мінно-вибухові загородження. Це допоможе протидіяти висадці морського десанту противника з кораблів та знищити його.

Протистояти морському десанту агресора тренувались військовослужбовці інженерно-саперних підрозділів, артилерії та авіації. Важливо Росія стягує до Криму військову техніку: відео Як відбувались тренування на межі окупованого Криму На березі Чорного та Азовського морів військові тренувались облаштовувати мінно-вибухові загородження. Рубежі мінування мають значно ускладнити просування противника в глибину оборони наших військ,

– зазначив командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

ЗСУ провели навчання на межі окупованого Криму / Фото АрміяInform Генерал-лейтенант каже, що підготовлена система інженерних загороджень плаваючими транспортерами разом з вогневим ураженням скує дії противника та призведе до значних втрат. Військовослужбовці тренувались протидіяти морському десанту: відео ЗСУ Під час навчань: мінометні розрахунки здійснили марш, розгортання та підготовку вихідних даних для стрільби задля артилерійської підтримки інженерно-саперних підрозділів;

воїни-вертолітники відпрацювали вправи зі знищення цілей умовного противника у польоті на малих висотах. Зверніть увагу! Сергій Наєв каже, що майже щотижня військовослужбовці відпрацьовують на узбережжі практичні дії для протидії висадки морського десанту з кораблів та повного його знищення. "Постійне тренування гарантують своєчасне обмеження мобільності сил противника у разі спроби здійснення збройної агресії", – зазначив Сергій Наєв.

ЗСУ провели навчання на межі окупованого Криму / Фото АрміяInform