Росія не готова до великої війни через страх Путіна, – Кравчук
Президент Росії Володимир Путін не готовий до широкомасштабної війни. У країні є багато внутрішніх проблем.
Джерело:24 канал
Путін боїться військових дій. Про це заявив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на одному з українських телеканалів.
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Кравчук: Путін знає, чим це закінчиться
За його словами, попри всю непередбачуваність дій Росії, завжди залишається страх перед майбутнім.
І я думаю, що Путін знає, чим це все може закінчитися для нього. Дуже добре знає,
– заявив Кравчук.
Президент Росії не хоче великої війни
Він зазначив, що очільник Кремля не хоче великої війни. Натомість він бажає тримати під контролем Україну, Європу і всі демократичні цінності.
"Йому це не дозволять зробити. Він вже не зможе поводити себе так, як поводився кілька років тому", – сказав Кравчук.
Він наголосив, що світ побачив, з ким має справу. Це, на його думку, видно з заяв Організації Північноатлантичного договору і політиків високого рівня всього світу.
Що говорив Кравчук про воєнні настрої Росії
- На думку представника у ТКГ, Україна може змусити Росію залишити тимчасово окуповані території Донбасу та Криму лише спільними зі Сполученими Штатами Америки і Європою зусиллями.
- Він заявив, що конфлікт Росії та України може перерости у Третю світову війну.
- Також Кравчук вважає, що війну на Донбасі має закінчити той, хто розпочав, тобто Росія.
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