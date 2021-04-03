Війну має закінчити той, хто її розпочав, – Кравчук
Леонід Кравчук заявив, що конфлікт на Донбасі розв'язала Росія. Саме тому закінчувати його обов'язок не Києва, а Москви.
Джерело:"Дождь"
Що заявив Кравчук
Президент Росії Володимир Путін не має наміру припиняти війну на Донбасі. Про це сказав лідер української делегації для участі у ТКГ.
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У російської влади нема намірів повертатися до відносин, які були до цього. Не треба сьогодні говорити про дружбу, старшого та молодшого брата. Це все – пропагандистські вигадки,
– заявив політик.
Він додав, що слід говорити про нормальні відносини. "У нас є велика територія спільного кордону. Було б добре, якби у нас не було конфліктів", – пояснив Кравчук.
Зауважимо, раніше лідер делегації казав, що пропонуватиме у ТКГ "великоднє перемир'я" на Донбасі. Адже на свята люди більше ходитимуть на вулицю, відповідно існуватиме загроза від проросійських бойовиків.
Головне про загострення на Донбасі
- 26 березня біля Шумів окупанти кілька годин обстрілювали позиції українських військових. Через це 4 наших захисників загинули.
- Згодом стало відомо, що Росія стягує свої війська поблизу кордону з Україною.
- За даними воєнної розвідки, Кремль може спробувати просунутися вглиб нашої країни.
- У США запевнили, що не залишать Україну в разі ескалації.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу
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