Леонід Кравчук заявив, що конфлікт на Донбасі розв'язала Росія. Саме тому закінчувати його обов'язок не Києва, а Москви.

Що заявив Кравчук

Президент Росії Володимир Путін не має наміру припиняти війну на Донбасі. Про це сказав лідер української делегації для участі у ТКГ.

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У російської влади нема намірів повертатися до відносин, які були до цього. Не треба сьогодні говорити про дружбу, старшого та молодшого брата. Це все – пропагандистські вигадки,

– заявив політик.

Він додав, що слід говорити про нормальні відносини. "У нас є велика територія спільного кордону. Було б добре, якби у нас не було конфліктів", – пояснив Кравчук.

Зауважимо, раніше лідер делегації казав, що пропонуватиме у ТКГ "великоднє перемир'я" на Донбасі. Адже на свята люди більше ходитимуть на вулицю, відповідно існуватиме загроза від проросійських бойовиків.

Головне про загострення на Донбасі

26 березня біля Шумів окупанти кілька годин обстрілювали позиції українських військових. Через це 4 наших захисників загинули.

Згодом стало відомо, що Росія стягує свої війська поблизу кордону з Україною.

За даними воєнної розвідки, Кремль може спробувати просунутися вглиб нашої країни.

У США запевнили, що не залишать Україну в разі ескалації.



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу