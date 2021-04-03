Войну должен закончить тот, кто ее начал, – Кравчук
Леонид Кравчук заявил, что конфликт на Донбассе развязала Россия. Именно поэтому заканчивать его – долг не Киева, а Москвы.
Источник:"Дождь"
Что заявил Кравчук
Президент России Владимир Путин не намерен прекращать войну на Донбассе. Об этом сказал лидер украинской делегации для участия в ТКГ.
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У российских властей нет намерений возвращаться к отношениям, которые были до этого. Не надо сегодня говорить о дружбе, старшем и младшем брате. Это все пропагандистские выдумки,
– заявил политик.
Он добавил, что следует говорить о нормальных отношениях. "У нас есть большая территория общей границы. Было бы хорошо, если бы у нас не было конфликтов", – пояснил Кравчук.
Заметим, ранее лидер делегации говорил, что будет предлагать в ТКГ "пасхальное перемирие" на Донбассе. Ведь на праздники люди больше будут ходить на улицу, соответственно будет существовать угроза от пророссийских боевиков.
Главное об обострении на Донбассе
- 26 марта возле Шумов оккупанты несколько часов обстреливали позиции украинских военных. 4 наших защитников погибли.
- Впоследствии стало известно, что Россия стягивает свои войска вблизи границы с Украиной.
- По данным военной разведки, Кремль может попытаться продвинуться вглубь нашей страны.
- В США заверили, что не оставят Украину в случае эскалации.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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