Леонид Кравчук заявил, что конфликт на Донбассе развязала Россия. Именно поэтому заканчивать его – долг не Киева, а Москвы.

Что заявил Кравчук

Президент России Владимир Путин не намерен прекращать войну на Донбассе. Об этом сказал лидер украинской делегации для участия в ТКГ.

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У российских властей нет намерений возвращаться к отношениям, которые были до этого. Не надо сегодня говорить о дружбе, старшем и младшем брате. Это все пропагандистские выдумки,

– заявил политик.

Он добавил, что следует говорить о нормальных отношениях. "У нас есть большая территория общей границы. Было бы хорошо, если бы у нас не было конфликтов", – пояснил Кравчук.

Заметим, ранее лидер делегации говорил, что будет предлагать в ТКГ "пасхальное перемирие" на Донбассе. Ведь на праздники люди больше будут ходить на улицу, соответственно будет существовать угроза от пророссийских боевиков.

Главное об обострении на Донбассе

26 марта возле Шумов оккупанты несколько часов обстреливали позиции украинских военных. 4 наших защитников погибли.

Впоследствии стало известно, что Россия стягивает свои войска вблизи границы с Украиной.

По данным военной разведки, Кремль может попытаться продвинуться вглубь нашей страны.

В США заверили, что не оставят Украину в случае эскалации.​

Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала