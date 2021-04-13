Дмитрий Кулеба заявил, что переговорный процесс в формате Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе превратился в "театр абсурда".

России не хватает политической воли

Министр иностранных дел отметил, что Россия не желает работать на конструктивный результат. Об этом он сообщил в интервью испанскому изданию EFE.

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Откровенно, мне процесс консультаций ТКГ кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе. Но поскольку российской стороне критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения, все ходят кругами,

– объяснил глава МИД.

Дмитрий Кулеба добавил, что страна-агрессор "завела минский процесс в болото". В то же время Украина и ОБСЕ наоборот всегда стремились к конструктиву и искали выход из тупика в переговорах.

Обратите внимание! Украина 6 апреля инициировала внеочередное заседание из-за очередного обострения на Донбассе. Трехсторонняя контактная группа заседала 6 часов, но так и не смогла согласовать возвращение к режиму тишины.

Стоит отметить, что до карантина заседания ТКГ проходили в Минске. Однако из-за враждебной риторики Беларуси к Украине, место для встреч, вероятно, изменят.

По словам спикера украинской делегации Алексея Арестовича, для этого выберут страны, которые не входят в НАТО. Возможно, Швецию или Австрию.