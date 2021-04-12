Очередные заседания Трехсторонней контактной группы состоятся 13 и 14 апреля. На них стороны обсудят актуальные вопросы ситуации на Донбассе.

Заседания будут проходить в режиме видеоконференций. Общая встреча запланирована на среду, 14 апреля.

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13 марта будут заседать рабочие группы по безопасности, политическим вопросам, гуманитарным и экономическим вопросам.

Что обсудят в ТКГ

Вопрос о нарушениях режима прекращения огня пророссийскими боевиками;

имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта,

соблюдение режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в золотом и счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4. Их цель – вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Украинская делегация подчеркнула, что международные партнеры поддерживают это направление политики Украины.

Обратите внимание! До карантина заседания ТКГ проходили в Минске. Однако из-за враждебной риторики Беларуси к Украине, город для встреч, вероятно, заменят. По словам спикера украинской делегации Алексея Арестовича, для этого выберут страны, которые не входят в НАТО. Возможно, Швецию или Австрию.