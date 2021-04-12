Обмен пленными и нарушение "тишины": что рассмотрит ТКГ на заседаниях
Очередные заседания Трехсторонней контактной группы состоятся 13 и 14 апреля. На них стороны обсудят актуальные вопросы ситуации на Донбассе.
Заседания будут проходить в режиме видеоконференций. Общая встреча запланирована на среду, 14 апреля.
Читайте также Еще один анекдот, – Арестович о привлечении Януковича к переговорам в рамках ТКГ
13 марта будут заседать рабочие группы по безопасности, политическим вопросам, гуманитарным и экономическим вопросам.
Что обсудят в ТКГ
- Вопрос о нарушениях режима прекращения огня пророссийскими боевиками;
- имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта,
- соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в золотом и счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4. Их цель – вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Украинская делегация подчеркнула, что международные партнеры поддерживают это направление политики Украины.
Поделиться новостью