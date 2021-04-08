Представитель России Дмитрий Козак предложил привлечь беглого президента Виктора Януковича в Трехстороннюю контактную группу. Такое предложение смешное и похоже на настоящий анекдот.

Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он добавил, что эта ситуация показывает, что Москва способна "продавить" свою позицию.

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Арестович рассказал, что Козак на пресс-конференции, которая состоялась 8 апреля, рассказывал "анекдоты". К слову, темой конференции была ситуация на Донбассе.

Янукович – это еще один анекдот,

– сказал Арестович.

По словам Арестовича, Россия уже давно хочет навязать всем свою позицию.

"Речь идет о том, что Россия якобы не является стороной конфликта, хотя на самом деле является, и что Киев непосредственно должен общаться с так называемыми самопровозглашенными республиками", – пояснил Арестович.

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