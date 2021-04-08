Еще один анекдот, – Арестович о привлечении Януковича к переговорам в рамках ТКГ
Представитель России Дмитрий Козак предложил привлечь беглого президента Виктора Януковича в Трехстороннюю контактную группу. Такое предложение смешное и похоже на настоящий анекдот.
Источник:РБК-Украина
Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он добавил, что эта ситуация показывает, что Москва способна "продавить" свою позицию.
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Арестович рассказал, что Козак на пресс-конференции, которая состоялась 8 апреля, рассказывал "анекдоты". К слову, темой конференции была ситуация на Донбассе.
Янукович – это еще один анекдот,
– сказал Арестович.
По словам Арестовича, Россия уже давно хочет навязать всем свою позицию.
"Речь идет о том, что Россия якобы не является стороной конфликта, хотя на самом деле является, и что Киев непосредственно должен общаться с так называемыми самопровозглашенными республиками", – пояснил Арестович.
Козак о Януковиче: о чем говорится
- Козак говорил, что российская сторона предлагала привлечь Януковича к переговорам ТКГ.
- Такую идею придумали после того, как Украина в очередной раз отказалась вести переговоры с боевиками.
- Также стоит отметить, что Козак прогнозирует завершение войны на Донбассе в течение года. Это, по его мнению, произойдет, если будут выполняться минские соглашения.
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