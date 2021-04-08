Ще один анекдот, – Арестович про залучення Януковича до перемовин у рамках ТКГ
Представник Росії Дмитро Козак запропонував залучити президента-втікача Віктора Януковича до Тристоронньої контактної групи. Така пропозиція є смішною і схожою на справжній анекдот.
Джерело:РБК-Україна
Таку думку висловив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович. Він додав, що ця ситуація показує, що Москва нездатна "продавити" свою позицію.
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Арестович розповів, що Козак на пресконференції, яка відбулась 8 квітня, розповідав "анекдоти". До слова, темою конференції була ситуація на Донбасі.
Янукович – це ще один анекдот,
– сказав Арестович.
За словами Арестовича, Росія вже давно хоче нав'язати всім свою позицію.
"Мовиться про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту, хоча насправді є, і що Київ має безпосередньо спілкуватися з так званими самопроголошеними республіками", – пояснив Арестович.
Козак про Януковича: про що мовиться
- Козак казав, що російська сторона пропонувала залучити Януковича до переговорів ТКГ.
- Таку ідею придумали після того, як Україна вкотре відмовлялася вести перемовини з бойовиками.
- Також варто зазначити, що Козак спрогнозував завершення війни на Донбасі протягом року. Це, на його думку, станеться, якщо будуть виконуватися мінські угоди.
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