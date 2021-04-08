Бесперспективный путь, – Арестович ответил Козаку на угрозы в сторону Украины
В Кремле заявили, если Киев развяжет боевые действия на Донбассе – это будет началом конца Украины. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович ответил, что наша страна не испугается угроз от России.
Он добавил, что Россия выбрала бесперспективный путь. И такими действиями вгоняет себя в международную изоляцию.
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Арестович ответил на угрозы Казака в отношении Украины
Циничными высказываниями относительно войны на Донбассе 8 апреля отметился глава администрации Путина Дмитрий Козак.
По словам Алексея Арестовича, ни одна словесная эквилибристика не поможет России избежать необходимости выполнять договоренности в нормандском и минском форматах, заключенные еще с 2014 года.
Руководство России идет по пути международной изоляции, в которую загоняет себя собственными действиями и проводимой политикой. Этот путь бесперспективен,
– подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.
Он также считает бесперспективной и опасной для самого Кремля любую попытку перейти к открытому применению силы против Украины.
"Поэтому вместо политики блефа и угроз, я бы рекомендовал руководству России наконец взять на себя политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в рамках нормандского формата", – подытожил он.
Заявления Козака о ситуации на Донбассе: главное
- Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак заявил, что команда "Квартала 95" решила сыграть на Донбассе спектакль под названием "Военная угроза". При этом реальных намерений развязать боевые действия, скорее всего, нет.
- Российский политик считает, что "коллеги из Украины" не имеют большого политического опыта и переживает, что они могут "заиграться".
- К тому же он допустил, что Россию могут заставить воевать на Донбассе. И добавил, "вооруженные формирования самопровозглашенных республик Донбасса уже достаточно закалены в боях и в состоянии удерживать атаку".
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