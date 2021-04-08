В Кремле заявили, если Киев развяжет боевые действия на Донбассе – это будет началом конца Украины. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович ответил, что наша страна не испугается угроз от России.

Он добавил, что Россия выбрала бесперспективный путь. И такими действиями вгоняет себя в международную изоляцию.

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Циничными высказываниями относительно войны на Донбассе 8 апреля отметился глава администрации Путина Дмитрий Козак.

По словам Алексея Арестовича, ни одна словесная эквилибристика не поможет России избежать необходимости выполнять договоренности в нормандском и минском форматах, заключенные еще с 2014 года.

Руководство России идет по пути международной изоляции, в которую загоняет себя собственными действиями и проводимой политикой. Этот путь бесперспективен,

– подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

Он также считает бесперспективной и опасной для самого Кремля любую попытку перейти к открытому применению силы против Украины.

"Поэтому вместо политики блефа и угроз, я бы рекомендовал руководству России наконец взять на себя политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в рамках нормандского формата", – подытожил он.

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