Обмін полоненими та порушення "тиші": що розгляне ТКГ на засіданнях
Чергові засідання тристоронньої контактної групи відбудуться 13 та 14 квітня. На них сторони обговорять актуальні питання щодо ситуації на Донбасі.
Засідання відбуватимуться у режимі відеоконференцій. Загальна зустріч запланована на середу, 14 квітня.
Читайте також Ще один анекдот, – Арестович про залучення Януковича до перемовин у рамках ТКГ
13 березня засідатимуть робочі групи з безпеки, політичних питань, гуманітарних та економічних питань.
Що обговорять у ТКГ
- Питання щодо порушень режиму припинення вогню проросійськими бойовиками;
- імплементацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту,
- дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4. Їх мета – повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
Українська делегація наголосила, що міжнародні партнери підтримують цей напрямок політики України.
Поділитися новиною