Прессекретарка українського президента Юлія Мендель заявила, що весь світ зараз говорить про скупчення російських військ біля кордону з Україною. У цьому контексті небезпечно недооцінювати Росію.

Водночас потрібно тверезо оцінювати ситуацію і не піддаватися паніці. Адже, як пояснила Мендель, це – така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози.

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Вона акцентувала, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу. Зауважимо, що саме у цьому бійців ЗСУ звинувачує Росія та її найманці на окупованих територіях.

Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тисяч російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили у 2014 році,

– сказала прессекретарка президента.

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Мендель нагадала, що в липні 2020 року досягли нових домовленостей дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Однак цієї зими відновилися активні обстріли.

"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього 5 загиблих з нашого боку. А вже цьогоріч, за трохи більш як 3 місяці загинули 26 українських військових", – додала вона.

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Юлія Мендель підкреслила, що стійке переконання команди президента – "до миру повинні вести тільки переговори".

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