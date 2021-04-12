На східному кордоні України сконцентрувалося 40 тисяч російських військових, – Мендель
Прессекретарка українського президента Юлія Мендель заявила, що весь світ зараз говорить про скупчення російських військ біля кордону з Україною. У цьому контексті небезпечно недооцінювати Росію.
Джерело:"Дом"
Водночас потрібно тверезо оцінювати ситуацію і не піддаватися паніці. Адже, як пояснила Мендель, це – така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози.
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Вона акцентувала, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу. Зауважимо, що саме у цьому бійців ЗСУ звинувачує Росія та її найманці на окупованих територіях.
Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тисяч російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили у 2014 році,
– сказала прессекретарка президента.
Про зрив перемир'я і втрати на Донбасі
Мендель нагадала, що в липні 2020 року досягли нових домовленостей дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Однак цієї зими відновилися активні обстріли.
"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього 5 загиблих з нашого боку. А вже цьогоріч, за трохи більш як 3 місяці загинули 26 українських військових", – додала вона.
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Юлія Мендель підкреслила, що стійке переконання команди президента – "до миру повинні вести тільки переговори".
Загострення на Донбасі: головне
- Навіть після оголошення режиму тиші на Донбасі проросійські бойовики продовжували обстрілювати позиції наших захисників. Зазвичай постріли окупантів були неприцільні.
- Однак від початку 2021 року ворог почав бити точніше. Тоді штаб ООС кілька разів на тиждень почав повідомляти про загиблих.
- Цікаво, що час ескалації конфлікту на Донбасі припав на вступ на посаду нового очільника США Джо Байдена. Подейкують, що у такий спосіб Путін "випробовує" свого американського колегу.
- І вже 26 березня внаслідок цинічного обстрілу бойовиків, що тривав кілька годин, обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Ще 2 українських бійці отримали поранення. Трагедія сталася у районі Шумів.
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