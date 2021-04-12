Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського наступу. Він наголосив, що ескалація може початися у будь-який день.

Україна готова до вторгнення

Ескалація Росією є цілком реальною. За словами президента, така можливість існує ще з 2014 року і українська влада про неї знає.

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Вони готові, але і ми готові. Адже ми перебуваємо на своїй землі і на своїй території,

– заявив глава держави.

Зеленський сказав про це журналістам американського видання, коли був на передовій. Він пояснив, що не міг приїхати просто на військову базу. Адже українські захисники на передових позиціях подумали б, що про них забули.

"Вони повинні знати, що мають політичну підтримку", – наголосив політик.

Скільки російського війська біля кордону

За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, у тимчасово окупованому Криму та біля кордону України зібралося 50 тисяч російських військових.

Крім того, на окупованому Донбасі нарахували близько 35 тисяч проросійських бойовиків.

США повинні робити більше

Зеленський наголосив, що "США є добрим другом для України". Однак президент Джо Байден "повинен робити більше, щоб стримати Росію і завершити конфлікт".

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Мовиться про більшу кількість зброї, грошей на боротьбу і найважливіше – більша підтримка вступу до НАТО.

Якщо вони (США – 24 канал) бачать Україну в НАТО, вони повинні сказати це прямо і зробити це. Не слова,

– підкреслив Зеленський.

Головне про загострення на Донбасі

За даними розвідки, Росія готується до ескалації на Донбасі. Крім того, вона може спробувати просунутися вглиб України.

Останніми тижнями у мережі активно поширюють відео з російською військовою технікою у Криму та біля кордону.

Водночас міністр з питань реінтеграції те деокупації тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що стягуванням військ Росія намагається відвернути увагу свого населення напередодні виборів до Держдуми.



Розташування російських військ біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу